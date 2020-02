Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : renoue avec les 593E, le record des 614E à portée Cercle Finance • 12/02/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Kering s'envole de +6% et renoue avec les 593E, le record absolu des 614E du 17 janvier est à portée de main... et le comblement du 'gap' des 599E semble une affaire de minutes, tous au plus de quelques heures dans le climat actuel... le ralentissement des ventes en Chine et à Hong Kong serait déjà dans les cours, le meilleur reste à venir ?

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +5.90%