Kering, Renault, Sanofi, Stellantis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

Le résultat net part du groupe d'Accor s'est élevé à 253 millions d'euros pour le premier semestre 2024 contre 248 millions d'euros au cours du premier semestre 2023. L'excédent brut d'exploitation a augmenté de 13% à 504 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 2,677 milliards d'euros. "Cette augmentation se décline en une hausse de 4% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 22% pour la division Luxe & Lifestyle", a expliqué le groupe hôtelier.

Carrefour

Au premier semestre, le résultat opérationnel courant de Carrefour a progressé de 6,2% à 743 millions d'euros, soit une marge opérationnelle en progression de 11 points de base à 1,8%. Il a été soutenu par la bonne performance du distributeur au Brésil où le résultat opérationnel courant a bondi de 45,7% à 366 millions d'euros. Il est en hausse de 6,2% à 286 millions d'euros en France où la marge opérationnelle a augmenté de 14 points de base à 1,6%.

Fnac Darty

Fnac Darty a essuyé une perte nette, part du groupe, de 75 millions d'euros au titre des opérations poursuivies contre une perte de 163 millions d'euros, un an auparavant. Le distributeur affiche une perte opérationnelle courante de 36 millions d'euros, stable par rapport au 1er semestre 2023. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,39 milliards d'euros, en progression de 1,4% en données publiées et de 0,1% en données comparables.

Ipsos

Ipsos annonce un chiffre d'affaires de 1,13 milliard d'euros au premier semestre, en hausse de 4,7%, soit 51,4 millions d'euros sur un an. La société d'études de marché précise que si sa croissance du premier semestre s'établit à 4,7 % c'est 3,8 % en organique, 1,8 % d'effet de change défavorable et 2,8% d'effet périmètre lié aux acquisitions. Le résultat net ajusté part du groupe ressort à 82,3 millions d'euros, en hausse de 17,5% sur un an et la marge brute progresse de 80 points de base à 68,5% contre 67,7%.

Kering

Confronté à une nette baisse de son activité, les résultats de Kering ont chuté au premier semestre. Le résultat net part du groupe est tombé à 878 millions d'euros contre 1,785 milliard d'euros au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant a chuté de 42% à 1,58 milliard d'euros au premier semestre, faisant ressortir marge opérationnelle courante à 17,5% contre 27%, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant était attendu en repli de 40% à 45% par Kering.

Michelin

Michelin affiche un chiffre d'affaires de 13,48 milliards d'euros, en baisse de 3,1% hors effets de change au premier semestre. Le fabricant de pneumatiques souligne que son résultat opérationnel des secteurs atteint 13,2 % du chiffre d'affaires, contre 12,1 % au premier semestre 2023, porté par l'évolution du mix et des charges opérationnelle. L'Ebitda des secteurs ressort à 2,8 milliards d'euros soit 20,4 % des ventes, en hausse de 1,6 point sur un an. Le résultat net par action n'est en revanche que de 1,62 euro pour le 1er semestre 2024 contre 1,70 euro il y a un an.

Renault

Renault affiche pour le 1er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros, en hausse de 0,4 % sur un an et de 3,7 % à taux de change constants. Le constructeur souligne sa profitabilité " record " avec une marge opérationnelle du groupe de 8,1 % du chiffre d'affaires (en hausse de 0,5 point sur un an), en hausse de 0,1 milliard d'euros par rapport au 1er semestre 2023. Le résultat net ressort à 1,38 milliard d'euros, incluant 440 millions d'euros de perte sur la cession de titres Nissan, contre 2,12 milliards un an plus tôt.

Sanofi

En 2024, Sanofi est désormais plus optimiste à propos de son bénéfice par action des activités après un solide deuxième trimestre. Il devrait être stable à taux de change constants, soit une amélioration par rapport aux perspectives initialement annoncées d'une baisse du BNPA des activités dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de change constants. " Ce relèvement des perspectives reflète une exécution accélérée de la transformation de Sanofi axée sur son portefeuille de R&D ", explique le groupe pharmaceutique.

Solutions30

Solutions30 a révisé à la baisse son objectif 2024 de revenus lors de la publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies anticipe désormais un chiffre d'affaires en légère baisse sur l'ensemble de l'année alors qu'il prévoyait auparavant la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires à un niveau, pour l'ensemble de l'année, supérieur à celui enregistré au premier trimestre.

Stellantis

Stellantis a généré au premier semestre un chiffre d'affaires de 85 milliards d'euros, en baisse de 14% en glissement annuel, et un bénéfice net de 5,6 milliards d'euros, en baisse de 48% en glissement annuel. Le bénéfice par action dilué ajusté a reculé de 35% en glissement annuel. Le résultat opérationnel courant a chuté de 40% à 8,46 milliards d'euros représente une marge de 10% contre 14,4%, un an auparavant. "La baisse de nos résultats financiers au premier semestre 2024 est principalement due à un recul des ventes, et à une évolution défavorable du mix", explique Stellantis.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a réduit ses objectifs 2024 au terme du deuxième trimestre marqué par la chute de ses profits. "Pour l'exercice 2024, nous allons désormais diriger la société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires compris entre 13,2 milliards de dollars et 13,7 milliards de dollars. À l'intérieur de ce plan, nous nous attendons à une marge brute d'environ 40%", a indiqué le PDG de STMicroelectronics Jean-Marc Chéry lors de la publication des comptes du deuxième trimestre.

TotalEnergies

TotalEnergies a généré au deuxième trimestre un résultat net ajusté de 4,7 milliards de dollars et un cash-flow de 7,8 milliards de dollars, portant le résultat du semestre à près de 10 milliards de dollars et la génération de cash-flow à 16 milliards de dollars. Au cours du deuxième trimestre, la production Amont s'établit à 2,44 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j), bénéficiant d'une bonne disponibilité des installations