Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : remonte in-extremis vers 545E Cercle Finance • 26/01/2021 à 18:08









(CercleFinance.com) - Kering semble valider un 'bear trap' (fausse sortie baissière vers 533E) mais remonte in-extremis vers 545E (550E en séance), juste au-dessus de l'ex-support des 21/12/2020 et 22 janvier 2021. Le risque de poursuite de la baisse en direction du plancher des 511E du 30/11/2020 n'est pas écarté

Valeurs associées KERING Euronext Paris +2.38%