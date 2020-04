Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : refranchit les 500E haut la main Cercle Finance • 17/04/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - Kering refranchit les 500 haut la main, effaçant la résistance des 492,3E du 26 mars pour s'élancer en direction de la résistance des 518E du 2 au 5 mars dernier. L'objectif suivant se situe vers 530E, c'est à dire la résistance du 2 au 22 juillet 2019 et ex-plancher du 3 décembre dernier.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +5.48%