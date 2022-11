Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : refranchit en force les 500E information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 18:44









(CercleFinance.com) - Le 'luxe' était littéralement incandescent ce 4/11, du fait de 'rumeurs' (invérifiables) provenant de Chine et suggérant un abandon du 'zéro Covid' par Pékin (rien dans la presse officielle, pas le moindre indice).

Kering s'est envolé dès le franchissement des 480E, le titre a de surcroit été dopé par des rumeurs de rachat de Tom Ford et terminé au-delà de la résistance des 501E du 21/09: prochain objectif, le retracement du 'pic' des 535E du 13 septembre.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +7.07%