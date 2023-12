Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : refranchit en force les 400E information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Kering refranchit en force les 400E mais reste prisonnier du corridor 383/410E : une sortie par le haut validerait un 1er objectif de 434E (ex-résistance du 10/10) avec la possibilité d'aller chercher facilement les 440E dans la foulée.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +2.32%