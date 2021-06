Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : record absolu de clôture dépassé Cercle Finance • 25/06/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Kering se hisse vers 764E, le record absolu de clôture des 761,9E du 22 juin est dépassé: c'est désormais le record absolu des 769E du 18 juin qui est en vue, sachant que le titre s'inscrit dans un biseau court terme légèrement ascendant 740/765E. Le principal support court terme se situe à 733E (il remonte au 7 juin).

Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.57%