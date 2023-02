Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : rechute vers 580E, surveiller 576,4E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - Kering ricoche sous 589,6E et rechute vers 580E, ce qui ne remet pas en cause la tendance haussière.

Le titre n'as pas retracé l'objectif des 604,5E du 18 mars 2022, il ne retombe pas au contact des 567,4E (ex-zénith de mi-août et du 30/11/2022) : Kering reste entre 2 eaux mais les indicateurs techniques trahissent un moment de fragilité depuis des niveaux de surachat très prononcés, après un rallye haussier de +30% depuis le plancher des 464,4E du 20/12/2022





