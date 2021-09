Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : rechute sur 675E information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 16:33









(CercleFinance.com) - Kering ne parvient pas à refermer le 'gap' des 716E du 18/08 et rechute sur 675E et retombe sur ses niveaux du 31 août: une ligne de soutien se dessine vers 668E et il vaudrait mieux la sauvegarder, les 650E constituant le dernier support avant un possible second épisode correctif moyen terme en direction de 623 puis 606E (ex-résistances historiques).

Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.79%