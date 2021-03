Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : rechute sous les 600E, 578E en vue Cercle Finance • 19/03/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Kering rechute sous les 600E après 4 échecs consécutifs sous 610E: le 1er objectif devrait être le comblement du 'gap' des 578E du 10 mars et un support pourrait être trouvé vers 540E (support oblique ascendant moyen terme).

Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.11%