Kering : rechute sous 645E, du soutient vers 625E

(CercleFinance.com) - Kering rechute sous 645E, ouvrant un 'gap' sous 666E et formant un 'ilot' de retournement en forme d'étoile filante sous 678,2E: le titre pourrait bien rechuter dans la zone d'accumulation des 622,5/625E et potentiellement venir re-tester le récent plancher des 605E du 1er au 6 octobre.

Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.62%