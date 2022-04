Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : rechute de -7% vers 514,5E information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 09:49









(CercleFinance.com) - Kering rechute de -7% vers 514,5E et enfonce le support crucial des 525E (plancher annuel des 7 mars et 12 avril): le prochain objectif serait le test de la grande oblique baissière moyen terme des 480E issue du 1er grand creux du 20 août 2021... mais la règle du balancier un objectif de 445E.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -5.12%