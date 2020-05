Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : rebondit sur 433,5E, objectif 460E ? Cercle Finance • 07/05/2020 à 14:46









(CercleFinance.com) - Le luxe sert de locomotive au CAC en ce 7 mai, Kering rebondit sur 433,5E, un seuil qui ne correspond pas à un support identifié (rien avant 420E) et se dirige vers 450E/451E (ex-plancher du 24 avril puis des 4 et 5 mai). Le principal seuil de résistance court terme se dessine vers 460E

Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.84%