(CercleFinance.com) - Kering rebondit sur 305E, un 'plus bas' depuis le 25 septembre 2017... mais ce n'est pas un support majeur car la cassure des 340 induisait un risque de rechute vers 285E, zone de résistance (devenant support) testée en juillet 2017.





Valeurs associées KERING 314.50 EUR Euronext Paris +3.23%