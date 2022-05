Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : rebond tonitruant au-delà des 500E information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - C'est bluffant : Kering reprend 17% depuis le début du rebond amorcé sur 432,75E.

Avec le franchissement des 490E (grosse résistance oblique baissière moyen terme inaugurée sous 740E le 5 janvier) puis des 510E, Kering invalide la tendance baissière avec les 540E en ligne de mire.











Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.80%