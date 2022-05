Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: rebond confirmé sur 432,75E. information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Kering (460E) poursuit le rebond amorcé sur 432,75E mais sous 470E, la tendance demeure clairement baissière et elle le demeurera jusqu'au franchissement des 490E (grosse résistance oblique baissière moyen terme inaugurée sous 740E le 5 janvier).





