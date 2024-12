Kering, Pullup Entertainment, Soitec...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Kering

Kering annonce la nomination de Louise Trotter en tant que nouvelle directrice de la création de Bottega Veneta à compter de fin janvier 2025. L'actuelle directrice de la création de Carven "est reconnue pour sa capacité à puiser son inspiration dans la vie réelle et pour son approche méticuleuse de l'artisanat", souligne un communiqué du groupe de luxe. Dans ses nouvelles fonctions, Louise Trotter succédera à Matthieu Blazy.

Paref

Paref, propriétaire de 6 étages dans la partie haute de la tour Franklin, sur le parvis de La Défense, annonce la signature d'un renouvellement de bail avec une extension significative. "La filiale d'un groupe bancaire français majeur" a choisi de renforcer et consolider son implantation au sein de la tour et porte, dans le cadre d'un accord avec Paref, ses espaces de travail à plus de 4 000 mètres carrés en prenant un plateau complémentaire de 2 000 mètres carrés situé au 20ème étage de la tour. Cette extension, faisant l'objet d'une rénovation complète, sera livrée courant décembre.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a enregistré au premier semestre, clos fin septembre, un résultat net, part du groupe, de 22,1 millions d'euros contre une perte de 11,5 millions d'euros, un an plus tôt. Bénéficiant d'un bond de l'activité, l'Ebitda de l'éditeur de jeux vidéo est passé en un an de -1,5 million d'euros à 48,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 21%. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 234,3 millions d'euros, en croissance de 176%.

Soitec

Soitec, spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs, annonce la poursuite de sa collaboration en matière de recherche avec le Microsystems Technology Laboratories (MTL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT), renforçant ainsi sa présence dans le secteur des semi-conducteurs en Amérique du Nord. Cet accord couvre la recherche sur des matériaux semi-conducteurs innovants pour diverses applications - notamment les communications mobiles, les dispositifs de puissance, les capteurs et l'informatique quantique.