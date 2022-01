Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : pullback de -4% vers 680E information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 17:14









(CercleFinance.com) - Kering subit un pullback de -4% vers 680E et ce n'est pas un repli en solo puisque tout le compartiment du luxe se replie de -3% en moyenne.

Ce repli reste sans véritable conséquence puisque le titre reste bien ancré au sein d'un corridor 665/740E... mais la cassure des 680E compromettrait une oblique moyen terme issue de 612E (début octobre 2021).





Valeurs associées KERING Euronext Paris -3.61%