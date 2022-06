Kering promet le meilleur à Gucci et Yves Saint-Laurent

(AOF) - Kering cède 1,15% à 517 euros, soit une baisse en ligne avec celle du CAC 40. Les investisseurs auraient pu accueillir plus favorablement les objectifs ambitieux du groupe de luxe pour ses marques phares, Gucci et Yves Saint-Laurent. Mais le marché préfère jouer la prudence vis-à-vis d'un secteur bien valorisé et exposé à une économie chinoise à la santé pour l'heure incertaine. Toujours est-il que les perspectives promises par Kering a ses deux joyaux sont séduisantes.

Kering a joué sa partition en deux temps. Hier, la société a présenté ses prévisions pour Yves Saint-Laurent, sa deuxième marque avec environ 14% du chiffre d'affaires et l'un des principaux moteurs de croissance du groupe ces dernières années (plus de +17% de croissance annuelle sur la période 2015-21). Et elles sont plutôt solides.

Le groupe de luxe espère doubler les revenus de la marque, soit les faire passer de 2,5 à 5 milliards d'euros, sans faire de compromis sur son image et son positionnement. A court terme, il vise 3 milliards.

Sur le plan de la rentabilité, YSL entend faire progresser sa marge d'Ebit de 28,3% l'année dernière à 33% à moyen terme, avec une étape à 30%.

Stiffel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 750 euros sur Kering.

Dans l'ensemble, le broker se dit rassuré par les solides fondamentaux et les multiples leviers de croissance d'YSL qui lui permettront de continuer à surperformer le secteur dans les années à venir.

UBS a confirmé son opinion d'Achat et son objectif de cours de 700 euros sur Kering.

Citi a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 740 euros.

Le broker pense que les marques autres que Gucci auront de plus en plus d'importance pour le dossier d'investissement de Kering, comme en témoigne la remarquable transformation de Saint Laurent au cours de la dernière décennie. La direction a présenté un plan à long terme détaillé et convaincant qui devrait en faire une méga-marque, selon le bureau d'études.

Méga-marque, un statut que Gucci compte bien conserver. Dans la conférence d'aujourd'hui consacrée à l'enseigne florentine, Kering dit tabler pour elle sur un chiffre d'affaires annuels de 15 milliards d'euros et sur une marge d'Ebit d'au moins 41% à moyen terme. En 2021, la marge était ressortie à 38,5% et les ventes, à 9,73 milliards.

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Bottega Veneta, Gucci et Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,6 Mds€ réalisé à 44 % en Asie-Pacifique, 26 % en Amérique du nord et 23 % en Europe % ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance supérieure à celle des marchés, sur l’autonomie créative des Maisons, la mutualisation des fonction supports et les expertises transverses et la transformation digitale au service de la distribution et des clients ;

- Capital contrôlé à 41,74 % (58,44 % des droits de vote) par le holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué;

- Bilan sain, avec une dette nette de 168 Ms€ face à 13,7 Mds€ de capitaux propres et qui a été renforcé en janvier par la cession des activités horlogères..

Enjeux

- Stratégie d’innovation sur 3 piliers : nouveaux modèles d’affaires, nouveaux matériaux et fonctions supports / investissement dans les sociétés aux modèles d’affaires innovants, tel Vestiaire Collective, laboratoires MIL pour les alternatives durables dans la joaillerie et le textile, recours à la blockchain pour contrer la contrefaçon… / robustesse des infrastructures logistiques au service de l’expérience client : application Luce sur la disponibilité des produits, offre virtuelle fondée sur les data, internalisation des sites… / croissance de l'e-commerce (15 % des ventes en 2021) ;

- Stratégie environnementale 2025 « Care for the planet », reportée dans un compte de résultat environnemental : utiliser les ressources dans le respect des « limites planétaires » et réduire de 50 % les émissions de CO2 du groupe / travailler sur les impacts environnementaux de la chaîne d’approvisionnement (émissions de CO2, consommation d’eau, pollution de l’air et de l’eau, production des déchets et utilisation des sols) / créer un « Index de développement durable des fournisseurs » et élever la traçabilité de bien-être animal, d’utilisation des produits chimiques / promouvoir le « design durable » / créer Materials Innovation Lab (MIL) dédié aux Montres et à la Joaillerie après celui des tissus et textile / compléter la compensation des émissions de CO2) pour la biodiversité.

Défis

- Forte dépendance à Gucci, 1er contributeur au revenu et marque la plus rentable ;

- Accélération de la croissance de YSL et de Bottega Venetta et résistance de Gucci aux confinements en Chine ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : très faible, avec fermeture des 2 magasins et 4 corners ;

- Dividende 2021 de 12 € avec acompte.

