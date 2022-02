Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: progression de 48% du résultat net en 2021 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Kering publie un résultat net part du groupe en progression de 48% à 3,18 milliards d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'un résultat opérationnel courant record, en hausse de 60% à 5,02 milliards, soit une marge de 28,4%.



Le groupe de luxe, détenteur notamment de Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 17,6 milliards d'euros, en hausse de 35% en comparable par rapport à 2020, et dépassant de 13% son niveau de 2019.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 28 avril, au titre de 2021, un dividende en numéraire de 12 euros par action. Un acompte sur ce dividende en numéraire de 3,50 euros par action a été mis en paiement le 17 janvier.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +5.99%