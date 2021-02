Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : programme de rachat d'actions Cercle Finance • 22/02/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Kering a confié une instruction à un prestataire de services d'investissement ayant pour objectif d'acquérir, au plus tard à l'échéance du 16 avril 2021 et en fonction des conditions de marché, un maximum de 250 000 actions ordinaires Kering. Cela représente environ 0,2 % du capital social au 15 janvier 2021. Cette opération est réalisée pour les affecter à la couverture de plans d'attribution gratuite d'actions et autres plans d'intéressement long terme rémunérés en actions Kering au profit des salariés. Elle est réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, autorisé par l'Assemblée générale du 16 juin 2020 (16ème résolution). Le prix d'achat unitaire des titres ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par l'Assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2020.

