Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : première tranche de rachats d'actions finalisée information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 07:52









(CercleFinance.com) - Kering annonce avoir finalisé la première tranche de son programme de rachat d'actions annoncé le 25 août. Du 25 août au 3 novembre, 650.000 titres ont été rachetés au prix moyen d'acquisition de 643,70 euros, soit un montant total de 418,4 millions d'euros. Il a été décidé que 325.000 actions ainsi rachetées dans le cadre de cette première tranche seront annulées. La part restante des actions rachetées sera allouée à la couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés du groupe.

Valeurs associées KERING Euronext Paris 0.00%