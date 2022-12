Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: pourrait refranchir en force les 500E information fournie par Cercle Finance • 27/12/2022 à 16:31









(CercleFinance.com) - Le 'luxe' est en forte hausse aujourd'hui après des nouvelles mesures d'assouplissement sanitaires en Chine en particulier la lever de la quarantaine obligatoire anti-Covid-19 pour toute personne entrant sur son territoire.



Kering pourrait terminer au-delà de la résistance des 501E du 21/09: le prochain objectif, le retracement du 'pic' des 535E du 13 septembre.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.79%