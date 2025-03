Kering, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 17 mars 2025

(AOF) - Kering (-1,34% à 220,55 euros)

Kering entame une nouvelle séance de baisse après sa chute de plus de 10% vendredi. Elle a été provoquée par la nomination inattendue jeudi soir de Demna (Demna Gvasalia de son vrai nom) au poste de directeur artistique de Gucci à compter de début juillet 2025. L'ensemble du secteur du luxe se replie à la Bourse de Paris.

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, doté d’un portefeuille de 37 marques internationales et créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 41,2 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 38%, le luxe pour 24%, la beauté dermatologique pour 17% et les produits professionnels ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (33%), l'Amérique du nord (26%), l’Asie du nord (25%), l'Amérique latine (7,6%) et le reste du monde ;

- Ambition de surperformance constante du marché mondial et de maintien d’une croissance positive des ventes fondé sur 5 piliers : R&D élevée autour de 800 Ms€, l’innovation contribuant à 15 % des ventes annuelles, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20 % par an, positionnement dans les produits « premium », marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Capital caractérisé par les positions fortes de la famille Bettancourt Meyers (34,7%) et de Nestlé (20,13 %) , Jean-Paul Agon est le président le conseil d’administration de 16 membres, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire combinant recherche & innovation, créativité marketing et fortes dépenses publi-promotionnelles,

- excellence opérationnelle avec une organisation par spécialités technologiques, l’allocation de 2 usines dédiées à la Manufacture du parfum et la refonte des capacités industrielles en soins de la peau aux Etats-Unis, en Asie du nord et en France,

- focus sur le digital (77 % des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, et plus de 600 brevets déposés annuellement par 20 centres de recherche,

- prises de participation dans des start-ups avec le fonds BOLD et partenariats avec les GAFAM, Alibaba et Tencent, Verily (vieillissement cutané) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- 95% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 100% des usines utilisant de l’eau recyclée et réutilisée à 100%,

- contribution de 150 M€ aux actions de solidarité

- en 2023, réduction de 65% vs 2019 des émissions de CO2 par produit fini ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieure à 5 % à celle du marché mondial depuis 14 ans et un autofinancement opérationnel élevé (5,6 Mds€) ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette à fin juin face à 29,1 Mds€ de fonds propres.``

Défis

- Evolution à long terme de la participation de 8,7 % dans Sanofi ;

- Attente d’une reprise en 2025 de la croissance des ventes en Chine, en repli depuis fin mars ;

- Retombées et évolution du partenariat stratégique, accompagné d’une prise de participation de 10 % dans Galderma, n° 1 mondial de la dermatologie -produits injectables, soins et médicaments ;

- Après une hausse de 6 % des ventes à fin septembre, objectif 2024 d’une superformance du marché et d’une progression des ventes et du bénéfice ;

- Dividende 2023 de 6,6 € et rachat d’actions de 500 M€ au plus durant le second semestre.