Kering: plus fort repli du CAC 40, BofA dégrade information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 15:50

(CercleFinance.com) - L'action Kering signe lundi la plus forte baisse du CAC 40 de la Bourse de Paris, Bank of America ayant abaissé son conseil sur la valeur de 'neutre' à “sous-performance'.



A 15h30, le titre reculait de 4,4%, quand le CAC 40 cédait dans le même temps 1,3%.



Dans une étude consacrée au secteur du luxe, BofA estime que le climat d'incertitude économique actuel devrait compliquer la tâche de Kering dans son projet de redresser Gucci.



La banque américaine rappelle que la marque italienne a connu des périodes de grand succès pendant l'ère Tom Ford et avant 2019, sous Alessandro Michele, suivies de phases de ralentissement, mais que la réussite a toujours été au rendez-vous lorsque la marque a su prendre des risques.



Depuis 2020 cependant, ses pertes de parts de marché se sont accélérées, fait remarquer BofA, avec un chiffre d'affaires à taux de change constants en hausse de seulement 5% en 2022 par rapport à 2019, contre une moyenne de 41% pour le reste du secteur.



Dans un environnement de marché tendant à se normaliser, le redressement de la marque va être compliqué, prévient la firme de Wall Street, qui abaisse en conséquence son objectif de cours de 600 à 430 euros.



L'action, qui avait touché un plus haut historique à l'été 2021, a perdu plus de 44% depuis. La valeur a d'ailleurs chuté de 24% ces six derniers mois, donnant une capitalisation boursière de 54,6 milliards d'euros.