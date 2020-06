Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : pénalisé par une dégradation d'analyste Cercle Finance • 23/06/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - A l'écart de la tendance à Paris, Kering cède 0,5% alors qu'Oddo BHF dégrade son opinion de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 460 à 431 euros, déclarant 'redouter une performance toujours en retrait de celles des autres ténors du soft luxury'. Le bureau d'études table désormais sur un recul des ventes du groupe d'environ 50% au deuxième trimestre. Plus globalement, il abaisse d'environ 5% sa séquence de prévisions bénéficiaires, mais son chiffrage 2020/2021 'conserve un biais optimiste'.

