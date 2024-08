Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: pause dans la glissade vers les 239E information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 10:48









(CercleFinance.com) - Kering tente un rebond timide après avoir retrouvé les 250E en début de semaine, mais reste orienté clairement à la baisse, baisse qui pourrait l'amener à aller combler le gap des 239E remontant à avril 2017.





Valeurs associées KERING 254,25 EUR Euronext Paris +0,87%