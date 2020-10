Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : ouverture de son nouveau siège japonais Cercle Finance • 09/10/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Kering annoncer l'ouverture de son nouveau siège japonais sur l'avenue Omotesando, au coeur de Tokyo. En 2021, les trois premiers étages du bâtiment Kering accueilleront un flagship Bottega Veneta, le premier magasin au Japon conçu par le Directeur artistique de la Maison Daniel Lee. Cet immeuble, ancien siège japonais d'une marque de luxe italienne, a été acquis par Kering en 2019 avec le soutien d'un partenaire immobilier. ' Conçue en 2004 par l'architecte japonais Toyo Ito, lauréat du prix Pritzker, la façade fait partie des hauts lieux architecturaux de la ville depuis plus de 15 ans ' indique le groupe.

