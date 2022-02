Kering: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 10:08

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que le chiffre d'affaires 2021 de Kering ressort à 17645 ME pour un EBIT récurrent de 5017 ME (marge 28,4%), ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 5410 ME au 4ème trimestre (c.+32% organique y/y) et un EBIT au 2ème semestre à 2780 ME, soit une marge de 29,0%.



' Le CA T4 sort donc +10% au-dessus du consensus et l'EBIT S2 +7% au-dessus aussi. L'écart positif sur les ventes provient principalement de Gucci et Saint Laurent. Chez Gucci (>50% du CA et >70% de l'EBIT groupe), le CA T4 ressort à 3070 ME, soit c.+32% y/y organique (nous attendions 2645 ME soit c.+15% y/y en organqiue et le consensus 2739 ME soit c.+18%) ' indique l'analyste.



' La performance de Gucci au T4 est en très nette amélioration par rapport aux trimestres précédents (T2 à +11% T3 à +2%) '.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif relevé à 779 E (contre 725 E).