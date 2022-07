Kering: Oddo abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 12:02

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que l'EBIT du 1er semestre est +5% au-dessus des attentes mais Gucci ne progresse que de +4% au 2ème trimestre.



' Nous tablions sur un CA de 9724 ME (2ème trimestre: 4768 ME soit une croissance organique à +8.5%) et un EBIT de 2691 ME (marge 27.7%) et le consensus recensé par la société avant publication était à 9759 ME CA et 2678 ME EBIT (marge 27.4%). Le groupe sort donc +2% au-dessus des attentes sur le CA du semestre (+4% sur le 2ème trimestre) ' indique le bureau d'analyses.



' Gucci, enregistre une croissance organique y/y sur le T2 de +4% (nous attendions +4%, le 1er trimestre était à +13%) et la marge EBIT du 1er semestre 2022 atteint 36.5% (nous attendions 37.5%, on était à 37.8% au 1er semestre l'an dernier), la baisse y/y s'expliquant par un réinvestissement plus fort en frais marketing (1% du CA) et un effet négatif des couvertures de change ' explique Oddo.



Suite à cette publication, l'analyste confirme sa recommandation neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 635 E (contre 675 E).