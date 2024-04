Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: nouvelles nominations au comité exécutif du groupe information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Mélanie Flouquet, Directrice de la Stratégie, et d'Armelle Poulou, Directrice financière, au Comité Exécutif du Groupe à compter de ce jour.



Avec ces deux nominations, le Comité Exécutif compte désormais 13 membres dont 46% de femmes.



Mélanie Flouquet a travaillé pendant 20 ans chez JP Morgan où elle était Managing Director en charge de l'équipe d'Equity Research sur le secteur du Luxe. Elle est Directrice de la Stratégie de Kering depuis mai 2021.



De son côté, Armelle Poulou a successivement occupé, en France et à l'international, différentes fonctions financières chez Procter&Gamble, Hewlett-Packard et EDF, avant de rejoindre Kering en 2019 en tant que Directrice Financement, Trésorerie et Assurances. Elle a été nommée Directrice financière de Kering en septembre 2023.





