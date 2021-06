Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : nouveau record absolu à 750E, 94MdsE de 'capi' Cercle Finance • 09/06/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Kering inscrit un nouveau record absolu à 750E, le titre atteint les 94MdsE de 'capi' et se rapproche un peu plus de la 3ème place toujours occupée par Total, derrière LVMH et Hermès. Le parcours du titre s'apparente un funiculaire haussier depuis le test des 565 le 263 mars dernier : Kering n'est plus très loin d'un triplement de valeur, soit 790E/800E... pour une 'capi' de 100MdsE.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +0.42%