Kering : nouveau record absolu à 736,5E, 92MdsE de 'capi'.

(CercleFinance.com) - Kering inscrit un nouveau record absolu à 736,5E, atteignant 92MdsE de capitalisation... et qui talonne maintenant Total (101MdsE de 'capi'). Le parcours du titre s'apparente un funiculaire haussier depuis le test des 565 le 263 mars dernier : Kering valide déjà le potentiel de hausse vers 725/735E, la prochaine étape se situe vers 800E... pour une 'capi' de 100MdsE.

