Kering : nouveau record absolu à 676E

(CercleFinance.com) - Kering pulvérise la résistance des 640E et dans la foulée son zénith historique des 644E (du 14 avril). L'objectif des 680E est déjà presque atteint (report d'amplitude) et les chartistes viseront désormais 690/700E, la projection des 2 précédents sommets des 520E (mi-juin 2018) puis 620E (fin janvier 2020)... et doublement de valeur par rapport au planche des 350E du 18 mars 2020.

