Kering : nouveau record absolu à 598E

(CercleFinance.com) - On prend les mêmes vedettes de 2019 et on recommence: Kering dans le tiercé de tête, inscrit un nouveau record absolu à 598E. Le titre prend +57% depuis son plancher de début 2019 (380/598E) et +70% depuis son plancher de fin octobre 2018: un doublement du cours depuis un plancher de 350E semble possible d'ici 2 mois au rythme actuel, soit 700E.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +2.19%