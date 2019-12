Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : nouveau record absolu à 567,6E Cercle Finance • 13/12/2019 à 15:19









(CercleFinance.com) - Voilà, c'est fait, la hache de guerre semble enterrée entre Washington et Pékin, cela suffit pour redonner des ailes à Kering qui pulvérise son précédent record des 553,4E puis inscrit un nouveau record absolu à 567,6E, y compris après distribution d'un acompte sur dividende de 3,5E (autrement dit, Kering vaudrait 570E dividende attaché). Le titre ouvre également un 'gap' au-dessus de 555,9E et sort par le haut du corridor 530/552E, ce qui lui ouvre le chemin des 574/575E.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +2.61%