Kering : nouveau record à 644E, franchit les 80MdsE de 'capi'

(CercleFinance.com) - Dopé par l'envol de LVMH, Kering (+2%) aligne une 5ème séance de hausse consécutive (et +20% depuis le plancher des 522E du 22 février) et inscrit un nouveau record à 644E: le titre franchit les 80MdsE de 'capi' et le prochain objectif se situe vers 720E (par report d'amplitude).

Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.77%