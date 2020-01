Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : nouveau record à 607,7E Cercle Finance • 16/01/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - Kering inscrit un nouveau record à 607,7E (soit près de 77MdsE de capitalisation) et porte son gain annuel à près de +4%. Avec le franchissement des 580E, le titre s'est ouvert la route des 632E, soit +50% depuis son plancher des 421E du 15 août 2019.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +1.90%