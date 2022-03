Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: nouveau directeur général chez Alexander McQueen information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 14:22









(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Gianfilippo Testa en qualité de directeur général d'Alexander McQueen, à compter de mai 2022, succédant à Emmanuel Gintzburger, qui a décidé de quitter Kering pour un nouveau défi professionnel



Sa mission consistera à accélérer le développement de la Maison de Luxe britannique afin de valoriser tout son potentiel.



Gianfilippo Testa a débuté sa carrière chez TAG Heuer en 2002 et a ensuite occupé diverses

fonctions au sein de LVMH, notamment chez Fendi en Italie, au Japon et à Hong Kong.



Il a rejoint Kering en 2016 au poste de Président de Gucci Grande Chine avant de devenir, en 2019, Président de la zone EMEA et Vice-président Global Retail de Gucci.







Valeurs associées KERING Euronext Paris -1.82%