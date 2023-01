Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: nouveau directeur de la création pour Gucci information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Kering annonce l'arrivée de Sabato De Sarno en tant que directeur de la création de la maison Gucci. Il débutera dans ses nouvelles responsabilités dès qu'il sera libéré des obligations liées à ses fonctions actuelles.



Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le studio de création de la maison, et aura ainsi la responsabilité d'en définir et d'en exprimer la vision créative. Il présentera sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023.



Après un début de carrière chez Prada en 2005, puis chez Dolce & Gabbana, cet Italien a rejoint Valentino en 2009, où il a occupé des responsabilités de plus en plus importantes jusqu'à devenir directeur de la mode, supervisant les collections homme et femme.





