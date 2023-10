Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: nouveau directeur création chez Alexander McQueen information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Kering (qui regroupe Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté) annonce la nomination de Seán McGirr au poste de directeur de la création chez Alexander McQueen.



Jusqu'alors, Seán McGirr était directeur du prêt-à-porter de JW Anderson, structure qu'il avait rejoint en 2020 afin de prendre la direction des collections Homme dans un premier temps, puis des responsabilités dans les collections Femme dans un second.



Auparavant, il était Designer Femme pour Dries Van Noten à Anvers. De 2014 à 2018, il faisait partie des équipes créatives d'Uniqlo à Tokyo et Paris, travaillant pour les collections Homme de Christophe Lemaire.



' Alexander McQueen est une Maison que nous aimons passionnément, et nous sommes convaincus que Seán McGirr saura perpétuer son identité en y insufflant un nouvel élan créatif', a souligné François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering.





