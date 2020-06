Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : nominations de trois administrateurs Cercle Finance • 16/06/2020 à 18:24









(CercleFinance.com) - À l'occasion de l'Assemblée générale de Kering le 16 juin 2020, les actionnaires du Groupe ont approuvé les nominations de Madame Jean Liu, Monsieur Tidjane Thiam et de Madame Emma Watson en qualité d'Administrateurs. Emma Watson a également été désignée Présidente du Comité du Développement Durable du Conseil d'Administration, tandis que Tidjane Thiam a été désigné Président du Comité d'Audit. François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : ' Leurs connaissances et compétences respectives, la multiplicité de leurs parcours et de leurs points de vue seront des apports inestimables aux réflexions du Conseil d'Administration de Kering. '

Valeurs associées KERING Euronext Paris +3.05%