Kering : nomination de Thierry Marty

(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Thierry Marty au poste de Président de Kering Asie du Nord & Sud-Est Pacifique, incluant le Japon, la Corée, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à compter du 1er octobre 2021. ' Ce poste nouvellement créé renforcera l'équipe corporate de Kering en Asie Pacifique, afin de soutenir le développement à long terme des Maisons du Groupe dans la région ' indique le groupe. Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, a déclaré : ' Ayant vécu plus de 20 ans en Asie, il apporte une vaste expérience et une connaissance approfondie de l'industrie du Luxe sur ces marchés. Nous sommes convaincus qu'il apportera une contribution importante à la mise en oeuvre de notre stratégie en Asie du Nord et du Sud-Est Pacifique. '

Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.25%