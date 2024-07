Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : lourde rechute vers 300E, support long terme menacé information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Kering subit une lourde rechute vers 300E et compromet le support des 302E de la mi-juin.

Le titre se retrouve au plus bas depuis le 14 septembre 2017 et pourrait s'enfoncer rapidement en direction de 280E (ex-résistance de mi-juillet 2017) puis d'un 'gap' resté béant à 229,9E depuis le 21 avril 2017.





Valeurs associées KERING 306,95 EUR Euronext Paris -2,52%