Kering-Les ventes de Gucci baissent moins que prévu au T2 à -2%

Les ventes de Gucci, navire amiral du géant français du luxe Kering PRTP.PA , ont reculé de 2% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, a annoncé mardi le groupe, la forte demande américaine n'ayant pas suffi à compenser la baisse des dépenses dans le reste du monde.

Le chiffre d’affaires de Gucci s’est élevé à 1,41 milliard d'euros sur la période, un résultat supérieur aux prévisions consensuelles des analystes, qui s’établissaient à 1,37 milliard d’euros selon Visible Alpha.

Bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport à la baisse de 8% enregistrée au trimestre précédent, ce résultat marque la douzième baisse trimestrielle consécutive des ventes de Gucci, autrefois le moteur des bénéfices de Kering.

La marque, qui peine aujourd'hui à relancer sa croissance après des années de ralentissement de la demande, souligne les défis auxquels est confronté le directeur général du groupe de luxe, Luca de Meo, pour redresser la situation de Kering.

(Rédigé par Etienne Breban et Dominique Patton, édité par Augustin Turpin)