Kering: les conseils des analystes après le défilé Gucci information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 14:57

(CercleFinance.com) - Barclays a renouvelé mardi sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre Kering suite à la tenue, vendredi dernier, du premier défilé du créateur Sabato de Sarno pour la marque Gucci. Son objectif de cours reste de 542 euros.



Dans une note, l'intermédiaire financier souligne que cette première collection, présentée à l'occasion de la 'fashion week' milanaise, a reçu un accueil plutôt 'mitigé' des journalistes de mode et des réseaux sociaux.



RBC a réitéré pour sa part son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 665 euros sur Kering suite au défilé printemps/été 2024, de Gucci.



Dans une note de recherche, le broker souligne que la collection a été baptisée 'Gucci Ancora', ce qui peut se traduire par 'encore', avec l'objectif d'ouvrir un nouveau chapitre pour la marque italienne.



RBC évoque un style inspiré de la mode urbaine italienne, facile à porter et contemporain, une approche tendant à se démarquer des orientations précédemment prises par Alessandro Michele.



Du pont de vue de l'analyste, cette approché jugée peu risquée pourraient permettre à Gucci de mieux se positionner au cours des trimestres et des mois à venir.



Pour ce qui concerne la prochaine publication trimestrielle de Kering, prévue le 20 octobre, l'intermédiaire s'attend à ce que les chiffres du groupe de luxe déçoivent compte tenu du ralentissement du moment.



Kering demeure malgré tout sa meilleure idée d'investissement au sein du secteur du luxe, à la fois du fait de sa valorisation et du potentiel de redressement affiché par Gucci.



Bank of America a abaissé lundi son opinion sur le titre Kering, ramenée de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 600 à 430 euros.



Dans une étude consacrée au secteur du luxe, BofA estime que le climat d'incertitude économique actuel devrait compliquer la tâche de Kering dans son projet de redresser Gucci.



La banque américaine rappelle que la marque italienne a connu des périodes de grand succès pendant l'ère Tom Ford et avant 2019, sous Alessandro Michele, suivies de phases de ralentissement, mais que la réussite a toujours été au rendez-vous lorsque la marque a su prendre des risques.



Depuis 2020 cependant, ses pertes de parts de marché se sont accélérées, fait remarquer BofA, avec un chiffre d'affaires à taux de change constants en hausse de seulement 5% en 2022 par rapport à 2019, contre une moyenne de 41% pour le reste du secteur.



Dans un environnement de marché tendant à se normaliser, le redressement de la marque va être compliqué, prévient la firme de Wall Street.