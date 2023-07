Kering: les changements à la direction boostent le titre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 14:39

(CercleFinance.com) - Le titre affiche la plus forte hausse du CAC40 avec un gain de plus de 5%.



Société Générale a relevé mercredi sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'ici, avec un objectif de cours rehaussé de 460 à 650 euros qui reflète un potentiel de hausse de presque 32% par rapport au cours de clôture de mardi.



Dans leur note, les analystes soulignent que la valeur se traitait, hier soir, sur la base d'une décote de PER de l'ordre de 45% en comparaison du reste des titres qu'ils suivent.



Le bureau d'études évoque aussi une décote 'sans précédent' vis-à-vis de l'indice MSCI sectoriel, qu'il attribue aux inquiétudes du marché concernant le redressement de la marque Gucci et l'évolution de l'équipe de direction.



Sur ce dernier point, les nominations de Francesca Bellettini, la PDG d'Yves Saint Laurent, en tant que directrice générale adjointe de Kering en charge du développement des maisons et du directeur financier Jean-Marc Duplaix au poste de DG adjoint en charge des opérations et des finances, devraient permettre de rassurer les investisseurs, estime SG.



Le groupe a annoncé en effet hier soir deux changements managériaux d'importance. Suite à cette annonce, Oddo BHF confirme pour sa part son conseil à neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 498 E.



Le management central du groupe va s'étoffer avec la promotion au poste de deputy CEO d'une part de Jean Marc Duplaix (CFO en titre) qui sera en charge de la finance et des opérations et d'autre part de Francesca Belletini (CEO Saint Laurent) qui sera en charge du développement des marques souligne également Oddo BHF dans son étude du jour.



' Le management de la principale marque du groupe Gucci (elle représente à elle seule près de 70% de son EBIT) va changer avec le départ de Marco Bizzarri qui devrait être effectif le 23 septembre. Il sera remplacé pour une période transitoire par Jean François Palus ' rajoute le bureau d'analyses.



L'analyste estime que le changement acté à la tête de Gucci semble suggérer que la conviction a été acquise récemment que Gucci ne pouvait pas se redresser comme désiré dans sa structure actuelle, Jean François Palus sera supposé améliorer le fonctionnement de la marque et préparer le futur.



' Il faudra peut-être attendre une nouvelle nomination pour voir à quel point les choses vont changer ' estime Oddo BHF.



' Le titre est très décoté mais la trajectoire financière de Gucci reste particulièrement incertaine à ce stade : nous ne sommes pas convaincus que les efforts actuels entrepris suffisent pour assurer une relance mais l'amplitude et la nature des changements à venir restent difficiles à anticiper à ce stade ' rajoute l'analyste.