Kering: les avis des analystes avant les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 17:06

(CercleFinance.com) - Deux analystes font un point sur la valeur avant le point d'activité sur le 3ème trimestre du 20 octobre.



Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Kering tout en abaissant son objectif de cours de 670 à 600 euros, estimant que si Gucci demeure un dossier retenant l'attention, la valorisation semble convaincante pour les investisseurs à long terme.



A l'approche du point d'activité du groupe de luxe pour son troisième trimestre (prévu le 20 octobre), le broker indique anticiper une croissance organique de 12%, mais prévoir un quatrième trimestre difficile pour la division Gucci, toujours jugée 'en transition'.



'Si Gucci demande de la patience aux investisseurs, l'action ne reflète pas pleinement sa puissance de résultats à long terme ainsi qu'un portefeuille de marques plus équilibré et plus fort, avec YSL en voie de devenir la prochaine méga-marque de luxe', estime-t-il.



Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Kering, Oddo BHF ajuste en baisse son objectif de cours de 588 à 522 euros pour refléter dans sa valorisation par DCF l'abaissement modéré de ses prévisions de résultats, mais aussi et surtout les nouveaux paramètres de marché.



Le bureau d'études reconnait que le titre traite à des multiples P/E et VE/EBIT faisant apparaître une décote proche de 35% par rapport au pair LVMH et supérieure aux niveaux observés sur la période récente (entre 25% et 30%).



'Ce creusement récent de la décote reflète la prise en compte d'un risque plus fort sur Kering alors que le climat d'ensemble macroéconomique va se durcir et que la performance de Gucci en relatif au secteur ne montre pas, à ce stade, un redressement tangible', juge-t-il.