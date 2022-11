Kering : les analystes réagissent au départ du Directeur de la création de Gucci

(AOF) - Gucci, la marque phare de Kering (+0,15% à 546,9 euros), a confirmé le départ de son Directeur de la création Alessandro Michele. Suite à cette annonce, UBS a maintenu son opinion à l'Achat sur Kering avec un objectif de cours à 575 euros. L'analyste justifie sa recommandation en déclarant que " les actions ont réagi positivement suite aux spéculations de la presse, estimant que ce départ est positif pour Kering. Et malgré les bonnes performances des autres marques du portefeuille, de nombreux investisseurs se sont inquiétés des perspectives de Gucci ".

UBS ajoute " que l'esthétique de la marque s'est un peu fatiguée après 7 ans avec le même créatif ". Il s'attend à ce que " la direction de Kering mette en place un plan de succession clair afin de minimiser les perturbations ".

Gucci génère l'essentiel des profits du groupe Kering. L'année dernière, la marque florentine a généré un résultat opérationnel courant de 3,7 milliards d'euros pour un peu plus de 5 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe.

Jefferies maintient lui aussi son opinion à l'Achat sur le titre Kering avec un objectif de cours de 565 euros. Le broker insiste sur " le fait que Kering a peut-être opté pour une refonte plus profonde de sa marque Gucci sans savoir encore si un remaniement plus large est prévu ".

De son côté, Invest Securities a livré son analyse sur ce départ. : " il ne faut pas attribuer l'ensemble des difficultés (relatives) de la marque Gucci à l'usure de son designer vedette (Michele). L'exposition de Gucci à la Chine est un fait sans doute aggravé dans les circonstances actuelles de fort ralentissement conjoncturel, au-delà des pertes d'activité liées à la gestion ultra restrictive de la crise Covid, par une plus forte dépendance de l'activité aux classes de consommateurs les plus jeunes, celles dont le pouvoir d'achat peut connaître plus de volatilité dans un environnement conjoncturel dégradé ".

Invest ajoute que " la perte de momentum de Gucci pourrait préfigurer d'une inflexion plus forte de la croissance des ventes du luxe en général dans l'empire du milieu. Une inflexion qui irait au-delà de la simple problématique des effets négatifs de la résurgence épidémique en Chine ".

Via un communiqué, Kering a remercié son désormais ex-directeur de la création pour son dévouement chez Gucci : " A la tête de la création de la Maison depuis le 21 janvier 2015, Alessandro Michele a grandement contribué à faire de Gucci ce qu'elle est aujourd'hui en lui apportant sa créativité révolutionnaire tout en restant fidèle à ses codes bien connus "

Le studio de création de Gucci continuera à assurer la responsabilité créative de la Maison jusqu'à ce qu'une nouvelle organisation soit annoncée.

Le départ de Alessandro Michele avait été révélé mercredi par le média spécialisé dans la mode Women's Wear Daily.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Bottega Veneta, Gucci et Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,6 Mds€ réalisé à 44 % en Asie-Pacifique, 26 % en Amérique du nord et 23 % en Europe % ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance supérieure à celle des marchés, sur l’autonomie créative des Maisons, la mutualisation des fonction supports et les expertises transverses et la transformation digitale au service de la distribution et des clients ;

- Capital contrôlé à 41,74 % (58,44 % des droits de vote) par le holding Artemis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

- Bilan sain, avec une dette nette de 942 Ms€ à fin juin face à 13,7 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement opérationnel de plus de 2 Mds€.

Enjeux

- Stratégie de croissance « Empowering imagination » visant à accroître la qualité des produits et l’assise des marques et à maîtriser les distributions, via le e-commerce et la poursuite du maillage de magasins, avec un focus sur trois activités :

- YSL : doublement du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de + 33 % avant 2030,

- Gucci : revenus de 35 Mds€ et marge opérationnelle de + 41 %,

- Lunetterie : revenus de 2 Mds€, vs 706 M€ en 2021 et marge opérationnelle de + 15 % ;

- Stratégie d’innovation sur 3 piliers :

- investissement dans les sociétés aux modèles d’affaires innovants, laboratoires MIL pour les alternatives durables dans la joaillerie et le textile, recours à la blockchain pour contrer la contrefaçon… ;

- robustesse des infrastructures logistiques au service de l’expérience client : application Luce sur la disponibilité des produits, offre virtuelle fondée sur les data, internalisation des sites…,

- croissance de l'e-commerce (13 % des ventes) ;

- Stratégie environnementale 2025 « Care for the planet », reportée dans un compte de résultat environnemental :

- réduire de 50 % les émissions de CO2 du groupe,

- travailler sur les impacts environnementaux de la chaîne d’approvisionnement (émissions de CO2, consommation d’eau, pollution de l’air et de l’eau, production des déchets et utilisation des sols),

- créer un « Index de développement durable des fournisseurs » et élever la traçabilité de bien-être animal et d’utilisation des produits chimiques,

- promouvoir le « design durable »,

- créer un Materials Innovation Lab (MIL) dédié aux Montres et à la Joaillerie après celui des tissus et textile,

- compléter la compensation des émissions de CO2) pour la biodiversité ;

- Diversification dans les lunettes avec l’achat de l’américain Maui Jim.

Défis

- Forte dépendance à Gucci, 1er contributeur aux revenus et marque la plus rentable ;

- Accélération de la croissance et de la rentabilité de YSL et de Bottega Venetta et reprise des ventes de Gucci, handicapé au 3ème trimestre par la morosité en Chine et aux Etats-Unis ;

- Après un gain de 23 % des revenus à fin septembre, anticipation d’une nouvelle croissance des ventes et du chiffre d’affaires 2022 ;

- Poursuite des rachats d’actions jusqu’à la fin de l’année.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.