Kering: les analystes font un point après le CMD information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 15:36

(CercleFinance.com) - RBC a renouvelé vendredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 810 euros suite à la journée d'investisseurs organisée par le groupe de luxe français.



Dans une note de recherche, le courtier canadien souligne que Kering tente de repositionner sa marque-phare, Gucci, en orchestrant une montée en gamme notamment sous l'impulsion d'une amélioration de l'offre de maroquinerie.



Une stratégie qui s'annonce gagnante, d'après RBC, qui salue également le recrutement bouclé à plusieurs postes-clé de la marque vert-rouge-vert.



Saluant une dynamique favorable et une exécution 'solide' qui devrait selon lui permettre de résoudre les problèmes rencontrés en Chine, le broker estime que Gucci est en mesure d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'euros et une marge opérationnelle (Ebit) de plus de 41% à moyen terme.



Oddo souligne pour sa part que l'objectif du CMD de Kering qui s'est tenu les 8 et 9 juin à Paris était en premier lieu de présenter les positions, la démarche et les ambitions moyen terme de Gucci, Saint Laurent et Kering Eyewear.



Le CFO du groupe a indiqué brièvement que la prévision pour le 2ème trimestre restait difficile à ce stade car dépendante du rythme de reprise en Chine sur Juin.



Oddo maintient inchangé à ce stade ses prévisions de résultats, sa recommandation (Neutre) et son objectif de 675 E.



' Les objectifs moyen terme communiqués pour la marque (CA 15 MdE contre c.10 MdE sur 2021, marge supérieure à 41% soit au-dessus du précédent point haut de précisément 41% observé en 2019 et se comparant à une marge 2021 à 38.2%) ne nous paraissent pas très surprenants ' indique le bureau d'analyses.



' Le CA indiqué représente à horizon 5 ans une croissance annuelle moyenne à +8%/+9% (nous avons +7%/+8% dans nos prévisions 2022-2024) '.